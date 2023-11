CONTES ET LÉGENDES D’AUTREFOIS RDV à la Médiathèque Saint-Michel-Chef-Chef, 15 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Pour passer une soirée originale bien au chaud, rejoignez Didier notre conteur de Saint-Michel, qui vous émerveillera (ou vous effraiera !) avec ces récits légendaires parfois très anciens….

2023-12-15 fin : 2023-12-15 18:30:00. .

RDV à la Médiathèque Rue du Redois

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For a warm and original evening, join Didier, our storyteller from Saint-Michel, who will amaze (or frighten!) you with his legendary tales, some of them very old…

Para una velada original y cálida, únase a Didier, nuestro cuentacuentos de Saint-Michel, que le asombrará (¡o asustará!) con sus cuentos legendarios, algunos muy antiguos…

Um einen originellen Abend im Warmen zu verbringen, schließen Sie sich Didier, unserem Geschichtenerzähler aus Saint-Michel, an, der Sie mit diesen legendären, manchmal sehr alten Erzählungen in Staunen versetzen (oder erschrecken!) wird…

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire