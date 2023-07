Fête de la biodiversité Rdv à la fontaine du village Beaufort-sur-Gervanne, 2 juillet 2023, Beaufort-sur-Gervanne.

Beaufort-sur-Gervanne,Drôme

Nous animerons à cette occasion une sortie autour de la rivière et le traditionnel comptage des nids d’hirondelles de fenêtre dans le village. D’autres événements (projections, débats, expos) seront proposés toute la journée (Parc du Vercors, communes)..

Rdv à la fontaine du village

Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On this occasion, we’ll be leading an outing around the river and the traditional counting of window swallow nests in the village. Other events (screenings, debates, exhibitions) will be on offer throughout the day (Parc du Vercors, communes).

En esta ocasión, organizaremos una excursión alrededor del río y el tradicional recuento de nidos de golondrinas de ventana en el pueblo. A lo largo del día se ofrecerán otros actos (proyecciones, debates, exposiciones) (Parc du Vercors, autoridades locales).

Wir werden bei dieser Gelegenheit einen Ausflug rund um den Fluss und die traditionelle Zählung der Mehlschwalbennester im Dorf leiten. Den ganzen Tag über werden weitere Veranstaltungen (Filmvorführungen, Debatten, Ausstellungen) angeboten (Parc du Vercors, Gemeinden).

