Visites de trois ensembles labellisés Architecture contemporaine remarquable Samedi 14 octobre, 14h30 RDV à la Cité de l'Étoile Bobigny Gratuit pour les membres de l'association, payant pour les non-membres

Cité de l’étoile à Bobigny (Candilis, Josic et Woods, 1956-1963) : visite par Loïck Josse, architecte et urbaniste.

Les Courtillières à Pantin (Emile Aillaud, 1954-1956) : visite par Benoît Pouvreau.

La Maladrerie à Aubervilliers (Renée Gaillhoustet, 1975-1989) : visite par le collectif d'habitants. RDV à la Cité de l'Étoile Bobigny Rue de l'Étoile 93000 Bobigny

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

