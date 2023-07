Balade contée RDV à 14h45 devant l’ancien Tribunal de commerce Saint-Valery-sur-Somme, 16 septembre 2023, Saint-Valery-sur-Somme.

Balade contée Samedi 16 septembre, 15h00 RDV à 14h45 devant l’ancien Tribunal de commerce Réservation obligatoire

« ST VALERY SUR SOMME, ENTRE HISTOIRE ET LEGENDES »

En partenariat avec Rando-Nature en Somme et Thomas Dupont, conteur

Ceux qui fréquentent la baie de Somme le savent bien, le vent et la mer racontent à ceux qui savent écouter l’histoire maritime et de fabuleuses légendes …

On y trouve des marins aventuriers, de fougueux bateaux, de belles sirènes et bien d’autres mystères…

RDV à 14h45 devant l'ancien Tribunal de commerce Place des Pilotes 80230 St Valery sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

(c) Association Somme II