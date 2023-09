SESSION DANSE – mise en partage par les femmes des ateliers danse RDV 7 rue de Périgueux 75019 Paris Paris, 6 septembre 2023, Paris.

SESSION DANSE – mise en partage par les femmes des ateliers danse Mercredi 6 septembre, 15h30 RDV 7 rue de Périgueux 75019 Paris Complet, possibilité d’avoir des informations supplémentaires en écrivant à l’adresse nuitcheloue@gmail.com

La Grande Mêlée propose une pratique de la danse qui se nourrit de nos désirs, besoins, vécus, joies, peurs, et qui se bricole en improvisant ensemble. Elle propose aussi une pratique d’écriture, des événements de quartiers, des sorties, et travaille sur les quartiers de Danube et Place des Fêtes dans le 19ème arrondissement de Paris.

La session danse – mise en partage est menée par les chorégraphes Chloé Kazemzadegan et Laetitia Angot, et réunit des femmes du 18ème et du 19ème arrondissement de Paris, issues des projets La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle et La Grande Mêlée.

ÊTRE FEMME, FAIRE CORPS est un programme de rencontre entre les pratiques et préoccupations des femmes qui font partie de La Grande Mêlée et de La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle, dirigée par la chorégraphe Laetitia Angot.

RDV 7 rue de Périgueux 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T15:30:00+02:00 – 2023-09-06T18:30:00+02:00

