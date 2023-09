Les journées du patrimoine spéciale « Les Animaux qui font peur ! » RDV 5 place du général de Gaulle 77760 Ury Ury, 16 septembre 2023, Ury.

Les journées du patrimoine spéciale « Les Animaux qui font peur ! » 16 et 17 septembre RDV 5 place du général de Gaulle 77760 Ury Entrée libre. Les sorties seront sur inscription sur place

Dans le cadre des 110 ans de notre association, l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau) nous organisons un week-end spécial pour les journées européennes du patrimoine autour des « Animaux qui font peur » dans votre commune le 16 et 17 septembre. Au programme se tiendront des sorties et des conférences sur les thématiques des reptiles, araignées, et chauve-souris. Parmi nos conférenciers, des grands noms du naturaliste tel que Christine Rollard, Françoise Serre-Collet et Charlotte Giordano, viendront pour faire taire les préjugés sur ces animaux. Le programme complet sur notre site ANVL ou plus précisement sur Week-end spécial « Animaux qui font peur ! ».

RDV 5 place du général de Gaulle 77760 Ury 5 place du général de Gaulle 77760 Ury Ury 77760 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.anvl.fr/ https://www.facebook.com/ANVLFontainebleau [{« link »: « https://www.anvl.fr/ »}, {« link »: « https://www.anvl.fr/event/speciale-journee-du-patrimoine-les-animaux-qui-font-peur/ »}] Salle des fêtes Yvonne Garnier à Ury

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ANVL