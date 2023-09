Cet évènement est passé Le patrimoine HLM au cœur de Paris RDV 18 rue du Petit Musc Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le patrimoine HLM au cœur de Paris RDV 18 rue du Petit Musc Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le patrimoine HLM au cœur de Paris 16 et 17 septembre RDV 18 rue du Petit Musc Inscription gratuite mais obligatoire Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 à 10h, venez découvrir le patrimoine HLM exceptionnel au coeur de Paris, entre histoire et innovation architecturale.

Rendez-vous 18, rue du Petit-Musc Paris 4e Parcours :

• 18, rue du Petit-Musc Paris 4e

• 20, rue de l’Arbre Sec Paris 1er

• 2, rue Beaubourg Paris 4e

• Passage Molière Paris 3e RDV 18 rue du Petit Musc 18 rue du Petit Musc 75004Paris Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Île-de-France https://www.parishabitat.fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication@parishabitat.fr »}] https://www.parishabitat.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 @Paris Habitat Valério Vincenzo Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu RDV 18 rue du Petit Musc Adresse 18 rue du Petit Musc 75004Paris Ville Paris Lieu Ville RDV 18 rue du Petit Musc Paris latitude longitude 48.852259;2.363695

RDV 18 rue du Petit Musc Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/