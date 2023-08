Visite guidée : L’église St-Grégoire l’Illuminateur – Journées Européennes du Patrimoine RDV 11 rue Ambroise Valence, 17 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Consacrée en 1953, Saint-Grégoirel’Illuminateur fut la première église destinée à accueillir la communauté apostolique arménienne de Valence..

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

RDV 11 rue Ambroise

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Consecrated in 1953, Saint-Grégoirel?Illuminateur was the first church to welcome Valence?s Armenian apostolic community.

Consagrada en 1953, Saint-Grégoirel Illuminateur fue la primera iglesia que albergó a la comunidad apostólica armenia de Valence.

Die 1953 geweihte Kirche Saint-Grégoirel?Illuminateur war die erste Kirche, die für die armenisch-apostolische Gemeinde in Valence bestimmt war.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme