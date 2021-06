RDN Festival 11 – Breakdance et Basket Freestyle Rédené, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Rédené.

RDN Festival 11 – Breakdance et Basket Freestyle 2021-07-17 20:00:00 – 2021-07-17 22:30:00 Rue du Stade Complexe sportif François Le Roux

Rédené Finistère

La junior association RDN Jeunes et le service jeunesse de Rédéné préparent activement la 11e édition du RDN festival.

Le samedi 17 juillet, en après-midi et sans public, deux battles à destination de la jeunesse « mon premier battles » et mes premiers battles ». L’objectif est de proposer à la jeune génération de participer et de présenter quelque chose cette année.

Le soir des 20h auront lieu les battles de Breakdance avec 4 équipes du grand ouest, la présence de membres de la commission Breaking des Jeux Olympiques 2024 et des show de basketfreestyle avec les barjots Dunkers (1/2 finaliste d’un incroyable talent 2020).

rdnjeunes@gmail.com

