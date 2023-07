Atlantis dans le 9e festival Jazz dans les prés à Arromaches RDC / Salle des Fêtes Arromanches-les-Bains, 21 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Jazz dans les prés a accepté l’invitation d’Arromanches Loisirs culture qui accueillera cette année le groupe Atlantis au répertoire jazz-folk enivrant. Deborah Lennie, au chant ; François Chesnel, au piano ; Patrice Grente, à la contrebasse et Étienne Ziemniak, à la batterie..

2023-07-21 21:00:00 fin : 2023-07-21 22:30:00. .

RDC / Salle des Fêtes SALLE DES FETES

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Jazz dans les prés has accepted the invitation of Arromanches Loisirs culture, which this year will welcome the group Atlantis, with their intoxicating jazz-folk repertoire. Deborah Lennie, vocals; François Chesnel, piano; Patrice Grente, double bass and Étienne Ziemniak, drums.

Jazz dans les prés ha aceptado la invitación de la cultura Arromanches Loisirs, que este año recibe al grupo Atlantis, con su embriagador repertorio de jazz-folk. Deborah Lennie, voz; François Chesnel, piano; Patrice Grente, contrabajo y Étienne Ziemniak, batería.

Jazz dans les prés hat die Einladung von Arromanches Loisirs Culture angenommen, die in diesem Jahr die Gruppe Atlantis mit ihrem berauschenden Jazz-Folk-Repertoire begrüßen wird. Deborah Lennie, Gesang; François Chesnel, Klavier; Patrice Grente, Kontrabass und Étienne Ziemniak, Schlagzeug.

