Toute l’équipe du RDB est impatiente de reprendre les concerts et de vous retrouver, vous nous manquez énormément! ► À l’occasion des 10 ans du Rising Dead Boys, pour fêter l’ouverture de la saison 2021/2022, on vous invite à notre ouverture de saison sur la journée du 18 septembre avec au programme: concerts acoustiques, électriques, des réalisations graphiques, du DIY, resto, bières locales, bière de punk, rires, amour et surtout du gros son!!! . ENTRÉE GRATUITE ! (hors 2€ d’adhésion à l’association RDB) PASS OBLIGATOIRE + PORT DU MASQUE EN INTERIEUR & VENTE MASQUES SUR PLACE À PRIX COÛTANT PROGRAMMATION: 15H30 START **The Psychotic Monks** : [https://www.facebook.com/search/top?q=psychotic%20monks](https://www.facebook.com/search/top?q=psychotic%20monks) **Wormsand**: [https://www.facebook.com/wormsandband](https://www.facebook.com/wormsandband) **Joe La Truite**: [https://www.facebook.com/joelatruitasse](https://www.facebook.com/joelatruitasse) **Yarostan**: [https://www.facebook.com/Yarostan-308693186167445](https://www.facebook.com/Yarostan-308693186167445) **Namjera**: [https://www.facebook.com/NamjeraBand/](https://www.facebook.com/NamjeraBand/) **Claque**: [https://www.facebook.com/CLAQUE-106864457810444/](https://www.facebook.com/CLAQUE-106864457810444/) **L’Orchidée Cosmique**: [https://www.facebook.com/lorchideecosmique](https://www.facebook.com/lorchideecosmique) **SpiralPark**: [https://www.facebook.com/SPIRALPARK](https://www.facebook.com/SPIRALPARK) Evènement réalisé par les associations loi 1901: Rising Dead Boys et le soutien de la mairie de la Fare les Oliviers.

Rising Dead Boys 45 chemin du grand Jas, 13580 La Fare-les-Oliviers

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T23:59:00

