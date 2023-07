Devenez animalier d’un jour au Parc Argonne Découverte RD946, Bois de Roucy Olizy-Primat, 12 juillet 2023, Olizy-Primat.

Olizy-Primat,Ardennes

Vous rêvez de partager le quotidien des soigneurs d’un parc animalier ? Le Parc Argonne Découverte vous propose une matinée riche en expériences. Vous découvrirez l’envers du décor , vous participerez à certains soins et nourrissages , et vous vivrez des sensations inédites ! Vous préparerez les rations et nourrirez les animaux notamment les loups, ratons laveurs, perroquets, chauves-souris et les reptiles . Ces instants inoubliables seront immortalisés avec des photos. Vous pourrez visiter librement le parc toute l’après-midi et assister aux animations. Cette activité est proposée uniquement sur réservation, les week-ends et jours fériés d’avril à août, tous les jours aux vacances d’avril, juillet et août. Elle est limitée à 3 participants par séance afin de favoriser ce moment privilégié avec les animaux. À partir de 14 ans , animation accessible entre 7 et 13 ans si accompagné d’un adulte. Pour consulter le programme détaillé, c’est par ici . Achetez votre billet dès maintenant sur leur billetterie en ligne . https://youtu.be/_zJXzBFnres.

RD946, Bois de Roucy

Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est



Do you dream of sharing the daily life of the animal park’s carers? Parc Argonne Découverte offers you a morning full of experiences. You will discover the other side of the scenery, you will take part in certain treatments and feedings, and you will experience new sensations! You will prepare the rations and feed the animals including wolves, raccoons, parrots, bats and reptiles. These unforgettable moments will be immortalized with photos. You can freely visit the park all afternoon and attend the animations. This activity is offered only on reservation, on weekends and holidays from April to August, every day during the April, July and August holidays. It is limited to 3 participants per session in order to encourage this special moment with the animals. From 14 years old, animation accessible between 7 and 13 years old if accompanied by an adult. To consult the detailed program, please click here . Buy your ticket now on their online ticket office. https://youtu.be/_zJXzBFnres

¿Sueña con compartir el día a día de los cuidadores de un parque natural? El Parque del Descubrimiento de Argonne le ofrece una mañana llena de experiencias. Descubrirá lo que ocurre entre bastidores, participará en algunos de los cuidados y la alimentación, ¡y experimentará nuevas sensaciones! Prepararás las raciones y alimentarás a los animales, especialmente a los lobos, mapaches, loros, murciélagos y reptiles. Estos momentos inolvidables quedarán inmortalizados con fotos. Podrá visitar el parque libremente durante toda la tarde y asistir a las animaciones. Esta actividad sólo está disponible bajo reserva, los fines de semana y los días festivos de abril a agosto, todos los días durante las vacaciones de abril, julio y agosto. Está limitado a 3 participantes por sesión para favorecer este momento tan especial con los animales. A partir de 14 años, animación accesible entre 7 y 13 años si va acompañada de un adulto. Para consultar el programa detallado, pulse aquí. Compre su entrada ahora en su servicio de venta de entradas en línea. https://youtu.be/_zJXzBFnres

Träumen Sie davon, den Alltag der Tierpfleger in einem Tierpark zu teilen? Der Parc Argonne Découverte bietet Ihnen einen erlebnisreichen Vormittag. Sie werden einen Blick hinter die Kulissen werfen, an der Pflege und Fütterung teilnehmen und ganz neue Eindrücke gewinnen! Sie bereiten die Rationen vor und füttern die Tiere, insbesondere Wölfe, Waschbären, Papageien, Fledermäuse und Reptilien. Diese unvergesslichen Momente werden mit Fotos festgehalten. Sie können den Park den ganzen Nachmittag frei besuchen und an den Animationen teilnehmen. Diese Aktivität wird nur auf Reservierung an Wochenenden und Feiertagen von April bis August und täglich in den Ferien von April, Juli und August angeboten. Sie ist auf 3 Teilnehmer pro Sitzung begrenzt, um diesen besonderen Moment mit den Tieren zu fördern. Ab 14 Jahren, für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Das detaillierte Programm finden Sie hier. Kaufen Sie Ihre Eintrittskarte jetzt über den Online-Ticketshop. https://youtu.be/_zJXzBFnres

