SPECTACLE « L’ENVERS DES MOUSSES » RD73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 8 juillet 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Dans le cadre de l’Eté en Grand, le Pôle Spectacle Vivant propose des spectacles tout au long de l’été ! Spectacle déambulatoire. De la tombée du jour à la nuit, une exploration sensorielle immersive, poétique, magique et végétale !

Le monde végétal porte en lui un véritable endroit de perméabilité entre le réel et le fantastique. Avec L’Envers des mousses, la compagnie invite les spectateurs à une expérience collective et sensorielle de la tombée du jour à la nuit. « L’envers des mousses nous ressemble, en plus végétal. L’envers des mousses a toujours été là, sous les mousses, sous l’humus, partout…» Équipe au plateau : Tristan Bordmann , Marie Denys, Philippe Orivel, Pierre-Marie Paturel, Hélène Tisserand, Denis Cartier|Textes : Karin Serres | Réalisateur | illustrateur : Tristan Bordmann |Dramaturge, comédienne : Marie Denys | Bryologue : Denis Cartier | Regard chorégraphique : Marie Cambois | Costumes : Laure Hiéronymus | Audio-Naturaliste : Marc Namblard. Tout public

Samedi 2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 22:00:00. 0 EUR.

RD73 Scierie du Lançoir

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



As part of Eté en Grand, the Pôle Spectacle Vivant offers shows all summer long! Ambulatory show. From dusk to dawn, an immersive, poetic, magical and plant-based sensory exploration!

The plant world is a place of permeability between the real and the fantastic. With L?Envers des mousses, the company invites spectators to a collective sensory experience from dusk to dawn. l?envers des mousses » is like us, only more plant-like. L?envers des mousses has always been there, under mosses, under humus, everywhere… » On-set team: Tristan Bordmann , Marie Denys, Philippe Orivel, Pierre-Marie Paturel, Hélène Tisserand, Denis Cartier|Texts : Karin Serres |Director | Illustrator: Tristan Bordmann |Dramaturge, comédienne: Marie Denys | Bryologue: Denis Cartier | Regard chorégraphique: Marie Cambois | Costumes: Laure Hiéronymus | Audio-Naturaliste: Marc Namblard

En el marco de l’Eté en Grand, el Pôle Spectacle Vivant ofrece espectáculos durante todo el verano Un espectáculo itinerante. Del atardecer a la noche, una exploración sensorial inmersiva, poética, mágica y vegetal

El mundo vegetal es un verdadero punto de permeación entre lo real y lo fantástico. Con L’Envers des mousses, la compañía invita al público a participar en una experiencia sensorial colectiva desde el atardecer hasta el amanecer. « L’envers des mousses es como nosotros, pero más vegetal. L’envers des mousses siempre ha estado ahí, bajo los musgos, bajo el humus, en todas partes… » Equipo de rodaje : Tristan Bordmann , Marie Denys, Philippe Orivel, Pierre-Marie Paturel, Hélène Tisserand, Denis Cartier|Textos : Karin Serres |Director | Ilustrador : Tristan Bordmann |Dramaturga, comédienne : Marie Denys | Bryologue : Denis Cartier | Regard chorégraphique : Marie Cambois | Vestuario : Laure Hiéronymus | Audio-Naturaliste : Marc Namblard

Im Rahmen von L’Eté en Grand bietet der Pôle Spectacle Vivant den ganzen Sommer über Aufführungen an! Spektakel auf Wanderschaft. Von der Abenddämmerung bis zur Nacht, eine immersive, poetische, magische und pflanzliche Sinneserforschung!

Die Pflanzenwelt trägt in sich einen wahren Ort der Durchlässigkeit zwischen dem Realen und dem Fantastischen. Mit L’Envers des mousses lädt das Ensemble die Zuschauer zu einer kollektiven und sensorischen Erfahrung von der Abenddämmerung bis zur Nacht ein. « L’envers des mousses ähnelt uns, nur vegetarischer. Die Rückseite der Moose war schon immer da, unter den Moosen, unter dem Humus, überall… » Team am Set: Tristan Bordmann , Marie Denys, Philippe Orivel, Pierre-Marie Paturel, Hélène Tisserand, Denis Cartier|Texte: Karin Serres | Regisseur | Illustrator: Tristan Bordmann | Dramaturgin, Schauspielerin: Marie Denys | Bryologe: Denis Cartier | Choreographischer Blick: Marie Cambois | Kostüme: Laure Hiéronymus | Audio-Naturalist: Marc Namblard

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES