PROMENADE AÉRIENNE – TÉLÉTHON 2023 RD612 Portiragnes, 8 décembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

L’Aéroclub de Béziers Cap d’Agde, avec le soutien de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie, organise, les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023, une opération au profit de l’AFM Téléthon de Vias.

Ce week-end spécial propose des promenades aériennes au tarif préférentiel de 30 € par personne, pour des vols de 20 minutes assurés et financés par les pilotes de l’Aéroclub..

2023-12-08 09:00:00 fin : 2023-12-08 17:00:00. EUR.

RD612

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



On Friday December 8, Saturday December 9 and Sunday December 10, 2023, the Aéroclub de Béziers Cap d?Agde, with the support of Béziers Cap d?Agde Hérault Occitanie Airport, is organizing an operation to benefit the AFM Telethon in Vias.

This special weekend offers flights at a preferential rate of ? 30 per person, for 20-minute flights provided and financed by Aéroclub pilots.

El viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre de 2023, el Aéroclub de Béziers Cap d’Agde, con el apoyo del aeropuerto de Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie, organiza un evento a beneficio del Téléthon AFM de Vias.

Este fin de semana especial ofrece vuelos a la tarifa especial de 30€ por persona, para vuelos de 20 minutos operados y financiados por los pilotos del Aéroclub.

Der Aéroclub de Béziers Cap d’Agde organisiert mit der Unterstützung des Flughafens Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie am Freitag, den 8., Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember 2023 eine Aktion zugunsten des AFM Telethon in Vias.

An diesem speziellen Wochenende werden Flugspaziergänge zum Vorzugspreis von 30 ? pro Person angeboten, wobei die 20-minütigen Flüge von den Piloten des Aerocl

Mise à jour le 2023-11-18 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE