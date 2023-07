CONCERT DE SALSA PAR LE GROUPE SALSAHITS RD609 Nébian, 27 août 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Un ensemble de musiciens avec des parcours différents et riches qui partagent leurs expériences et leur passion avec générosité, simplicité et amour de la musique latine pour le plus grand bonheur des danseurs.

Concert sur le perron du château avec possibilité de BUFFET CHAMPÊTRE à 19h30 dans le parc sur réservation par mail.

Buffet+Concert pour 35€.

2023-08-27 21:15:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

RD609

Nébian 34800 Hérault Occitanie



A group of musicians with different, rich backgrounds who share their experience and passion with generosity, simplicity and a love of Latin music, much to the delight of the dancers.

Concert on the château’s porch, with the option of a CHAMPAGNE BUFFET at 7:30 pm in the park, by e-mail reservation.

Buffet+Concert for 35?

Un grupo de músicos con diferentes y ricas trayectorias que comparten su experiencia y su pasión con generosidad, sencillez y amor por la música latina, para deleite de los bailarines.

Concierto en el porche del castillo, con opción a un BUFFET DE CHAMPAGNE a las 19:30 h en el parque, previa reserva por correo electrónico.

Buffet+Concierto para 35?

Ein Ensemble von Musikern mit unterschiedlichen und reichen Hintergründen, die ihre Erfahrungen und ihre Leidenschaft mit Großzügigkeit, Einfachheit und Liebe zur lateinamerikanischen Musik teilen, um die Tänzer zu erfreuen.

Konzert auf der Freitreppe des Schlosses mit der Möglichkeit eines BUFFET CHAMPÊTRE um 19.30 Uhr im Park (Reservierung per E-Mail erforderlich).

Buffet+Konzert für 35?

Mise à jour le 2023-07-05 par OT DU CLERMONTAIS