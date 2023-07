POUR QUAND ? QUELLE HEURE ? DE RAYMOND DEVOS RD609 Nébian, 30 juillet 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Un voyage dans l’univers du maître de l’absurde. Deux comédiens s’apprêtent à jouer des sketches du grand Raymond Devos dont l’âme plane dans le théâtre. Sauf qu’une querelle éclate sur le plateau, mettant en péril le spectacle. L’un des comédiens quitte la scène laissant dans la galère son partenaire..

2023-07-30 21:15:00 fin : 2023-07-30 . EUR.

RD609

Nébian 34800 Hérault Occitanie



A journey into the world of the master of the absurd. Two actors prepare to perform sketches by the great Raymond Devos, whose soul floats in the theater. But a quarrel breaks out on stage, jeopardizing the show. One of the actors leaves the stage, leaving his partner in the lurch.

Un viaje al mundo del maestro del absurdo. Dos actores se preparan para representar sketches del gran Raymond Devos, cuya alma flota en el teatro. Pero en el escenario estalla una pelea que pone en peligro el espectáculo. Uno de los actores abandona el escenario, dejando a su compañero en la estacada.

Eine Reise in die Welt des Meisters des Absurden. Zwei Schauspieler bereiten sich darauf vor, Sketche des großen Raymond Devos zu spielen, dessen Seele über dem Theater schwebt. Doch dann bricht auf der Bühne ein Streit aus, der die Aufführung gefährdet. Einer der beiden Schauspieler verlässt die Bühne und lässt seinen Partner in der Galeere zurück.

