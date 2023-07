RANCH LES GAILLARDELS RD37 Portiragnes, 1 juillet 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Le ranch les Gaillardels vous propose de découvrir notre belle région à travers ses promenades à cheval. Elles s’effectuent de 1 à 3 heures le long du Canal du Midi, en parcourant les marais ou sur la plage.

Balade à poney pour les enfants à partir de 4 ans, sous la conduite des parents.

Centre équestre : cours et stages d’équitation..

RD37

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



The Gaillardels ranch invites you to discover our beautiful region on horseback. Rides last from 1 to 3 hours along the Canal du Midi, through the marshes or on the beach.

Pony rides for children aged 4 and over, led by parents.

Equestrian center: riding lessons and courses.

El rancho Gaillardels le ofrece la oportunidad de descubrir nuestra hermosa región a través de sus paseos a caballo. Tienen lugar de 1 a 3 horas a lo largo del Canal du Midi, a través de las marismas o en la playa.

Die Ranch Les Gaillardels bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere schöne Region bei Ausritten zu entdecken. Diese dauern 1 bis 3 Stunden und führen entlang des Canal du Midi, durch die Sümpfe oder an den Strand.

Ponyreiten für Kinder ab 4 Jahren unter der Leitung der Eltern.

Reitzentrum: Reitkurse und -praktika.

