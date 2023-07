Jardins de l’Abbaye de Fontenay RD32 Marmagne, 12 juillet 2023, Marmagne.

Marmagne,Côte-d’Or

Créé en 1997 par Peter Holmes, le jardin de l’abbaye est classé « Jardin Remarquable » et conjugue subtilement jardin paysager et jardin à la française..

RD32

Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Created in 1997 by Peter Holmes, the abbey garden is classified as a « Jardin Remarquable » and combines a subtle combination of landscape and formal…

Creado en 1997 por Peter Holmes, el jardín de la abadía está clasificado como « Jardin Remarquable » y combina sutilmente jardines paisajísticos y formales.

Der 1997 von Peter Holmes angelegte Garten der Abtei wurde als « Jardin Remarquable » (bemerkenswerter Garten) eingestuft und verbindet auf subtile W…

