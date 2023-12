La véritable histoire de Dracula | Comédie RD12 Biarrotte, 17 mai 2024, Biarrotte.

Biarrotte Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17 22:30:00

L’arrière-petit-fils de Van Helsing a décidé de rétablir la vérité sur l’histoire de son ancêtre et de son éternel ennemi : Dracula.

Pour cela il décide de créer un spectacle grandiose. Mais le soir de la première, suite à une divergence avec son équipe, il se retrouve seul avec trois figurants et quelques décors.

Il décide tout de même de donner la représentation avec eux. Les situations catastrophiques vont alors s’enchaîner dans un rythme infernal. Dans un joyeux chaos hilarant, voyagez d’un battement de cil entre la Transylvanie et l’Angleterre.

Dès 5 ans. Durée : 1h30.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles)..

RD12 Salle polyvalente

Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



