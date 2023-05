Rendez-vous aux jardins, Château d’Urtubie RD 810, 3 juin 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Une balade d’1 h environ dans les 4 hectares de la forêt du parc du château d’Urtubie sera menée par un ingénieur forestier départemental et par un gestionnaire forestier professionnel. L’occasion d’apprendre à reconnaître les différentes essences d’arbres qui poussent depuis plus d’un siècle pour certains, grâce à leur tronc, à leurs feuilles ou à leurs fruits. Comment gère-t-on une forêt, quels arbres couper, lesquels replanter et pourquoi.

Exercice grandeur nature puisque des coupes sont prévues cet automne..

RD 810

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A walk of about 1 hour in the 4 hectares of the forest of the park of the castle of Urtubie will be led by a departmental forest engineer and a professional forest manager. The opportunity to learn to recognize the different species of trees that have been growing for more than a century for some of them, thanks to their trunk, their leaves or their fruits. How to manage a forest, which trees to cut, which to replant and why.

This is a life-size exercise since cutting is planned for this fall.

Un paseo de aproximadamente 1 hora por las 4 hectáreas de bosque del parque del castillo de Urtubie estará dirigido por un ingeniero forestal departamental y un gestor forestal profesional. Se trata de una oportunidad para aprender a reconocer las diferentes especies de árboles, algunas de las cuales crecen desde hace más de un siglo, gracias a sus troncos, hojas o frutos. Cómo gestionar un bosque, qué árboles cortar, cuáles replantar y por qué.

Se trata de un ejercicio a escala real, ya que la tala está prevista para este otoño.

Ein Waldspaziergang von ca. 1 Stunde durch den 4 Hektar großen Wald des Schlossparks von Urtubie wird von einem Forstingenieur des Departements und einem professionellen Forstverwalter geleitet. Bei dieser Gelegenheit lernen Sie, die verschiedenen Baumarten, die zum Teil schon seit über einem Jahrhundert wachsen, anhand ihres Stammes, ihrer Blätter oder ihrer Früchte zu erkennen. Wie wird ein Wald bewirtschaftet, welche Bäume werden gefällt, welche neu gepflanzt und warum.

Übung in Lebensgröße, da für diesen Herbst Holzeinschläge geplant sind.

