Course en montagne accompagnée : Escapade matinale en trail sur les sommets d’Ibardin Rd 810 Lieu Dit Souhara Biriatou Biriatou Catégories d’Évènement: Biriatou

Pyrénées-Atlantiques

Course en montagne accompagnée : Escapade matinale en trail sur les sommets d’Ibardin Rd 810 Lieu Dit Souhara, 10 juillet 2023, Biriatou Biriatou. Course en montagne accompagnée : Escapade matinale en trail sur les sommets d’Ibardin EUR Leclerc Rd 810 Lieu Dit Souhara Biriatou Pyrénées-Atlantiques Rd 810 Lieu Dit Souhara Leclerc

2023-07-10 07:00:00 – 2023-07-10 10:00:00

Rd 810 Lieu Dit Souhara Leclerc

Biriatou

Pyrénées-Atlantiques Biriatou . EUR 25 25 Vous souhaitez vous offrir une parenthèse plaisir personnel en trail, sans pour autant vous priver de votre famille toute la journée? Venez partager ce moment sportif avec les premières lueurs du jour, avant la montée des températures, tout en profitant du calme sur les sentiers. Depuis les sommets, vous admirerez la baie de Saint-Jean-de-Luz sous le soleil matinal. Au programme : un bel effort physique dans une ambiance privilégiée. Après un départ en douceur sur

une piste, la montée s’accentuera en empruntant des sentiers monotrace. Le point d’orgue : une belle descente parsemée de blocs rocailleux et une ambiance feutrée dans un sous-bois en pente douce.

Dénivelé : 600 à 900 m. Distance : 12 à 15km selon le niveau du groupe.

Durée : 3h dont 2 h de course

Niveau : coureur adulte, pratiquant régulièrement le footing

Réservation obligatoire.

Chaussures de trail obligatoires. Vous souhaitez vous offrir une parenthèse plaisir personnel en trail, sans pour autant vous priver de votre famille toute la journée? Venez partager ce moment sportif avec les premières lueurs du jour, avant la montée des températures, tout en profitant du calme sur les sentiers. Depuis les sommets, vous admirerez la baie de Saint-Jean-de-Luz sous le soleil matinal. Au programme : un bel effort physique dans une ambiance privilégiée. Après un départ en douceur sur

une piste, la montée s’accentuera en empruntant des sentiers monotrace. Le point d’orgue : une belle descente parsemée de blocs rocailleux et une ambiance feutrée dans un sous-bois en pente douce.

Dénivelé : 600 à 900 m. Distance : 12 à 15km selon le niveau du groupe.

Durée : 3h dont 2 h de course

Niveau : coureur adulte, pratiquant régulièrement le footing

Réservation obligatoire.

Chaussures de trail obligatoires. +33 5 59 54 60 80 Mendi Lagunak ot urrugne

Rd 810 Lieu Dit Souhara Leclerc Biriatou

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Biriatou, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biriatou Adresse Biriatou Pyrénées-Atlantiques Rd 810 Lieu Dit Souhara Leclerc Ville Biriatou Biriatou Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Rd 810 Lieu Dit Souhara Leclerc Biriatou

Biriatou Biriatou Biriatou Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biriatou biriatou/

Course en montagne accompagnée : Escapade matinale en trail sur les sommets d’Ibardin Rd 810 Lieu Dit Souhara 2023-07-10 was last modified: by Course en montagne accompagnée : Escapade matinale en trail sur les sommets d’Ibardin Rd 810 Lieu Dit Souhara Biriatou 10 juillet 2023 Biriatou Leclerc Rd 810 Lieu Dit Souhara Biriatou Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Rd 810 Lieu Dit Souhara Biriatou

Biriatou Biriatou Pyrénées-Atlantiques