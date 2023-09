17ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL ORCHIDÉES À FONTFROIDE Rd 613 Narbonne, 8 octobre 2023, Narbonne.

Pendant trois jours, les orchidées s’invitent au sein de l’abbaye à l’occasion de la XVIIème édition du festival Orchidées à Fontfroide.

Rivalisant dans leurs couleurs tels les vitraux de Richard Burgsthal dans l’église abbatiale de Fontfroide, les orchidées sont raffinées et mystérieuses. De l’élégante Phalaenopsis à la Cattleya, de l’orchidée vanille à la majestueuse Vanda, l’exposition-vente proposera un large choix d’orchidées à destination de tous les amateurs.

Dans l’ancien dortoir des frères convers, dans un univers conçu par l’équipe des jardiniers de Fontfroide, les exposants présenteront leurs pièces les plus rares et exceptionnelles pour un spectacle magique et féerique. Un jury composé des membres de l’Association francophone pour le jugement d’orchidées décernera des prix aux plus beaux spécimens.

Démonstrations, ateliers et animations pour les grands et les petits complèteront ce bel évènement fleuri..

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Rd 613

Narbonne 11100 Aude Occitanie



For three days, orchids take center stage at the abbey for the XVIIth Orchids at Fontfroide festival.

Rivaling each other in color like Richard Burgsthal?s stained-glass windows in Fontfroide?s abbey church, the orchids are refined and mysterious. From the elegant Phalaenopsis to the Cattleya, from the vanilla orchid to the majestic Vanda, the exhibition-sale will offer a wide choice of orchids for all enthusiasts.

In the former dormitory of the lay brothers, in a world designed by the Fontfroide gardening team, exhibitors will present their rarest and most exceptional pieces for a magical and enchanting show. A jury made up of members of the Association francophone pour le jugement d?orchidées will award prizes to the most beautiful specimens.

Demonstrations, workshops and entertainment for young and old alike will round off this beautiful floral event.

Durante tres días, las orquídeas serán las protagonistas de la 17ª edición del festival Orquídeas en Fontfroide.

Como las vidrieras de Richard Burgsthal en la iglesia abacial de Fontfroide, las orquídeas son refinadas y misteriosas a la vez. De la elegante Phalaenopsis a la Cattleya, de la orquídea vainilla a la majestuosa Vanda, la exposición y la venta ofrecerán una amplia selección de orquídeas para todos los gustos.

En el antiguo dormitorio de los hermanos laicos, en un universo diseñado por el equipo de jardineros de Fontfroide, los expositores presentarán sus piezas más raras y excepcionales para un espectáculo mágico, de cuento de hadas. Un jurado compuesto por miembros de la Association francophone pour le jugement d’orchidées premiará a los ejemplares más bellos.

Demostraciones, talleres y animaciones para grandes y pequeños completarán este hermoso acontecimiento floral.

Anlässlich des XVII. Festivals Orchidées à Fontfroide werden Orchideen drei Tage lang in der Abtei zu sehen sein.

Die Orchideen sind raffiniert und geheimnisvoll und wetteifern in ihren Farben mit den Glasfenstern von Richard Burgsthal in der Abteikirche von Fontfroide. Von der eleganten Phalaenopsis bis zur Cattleya, von der Vanilleorchidee bis zur majestätischen Vanda bietet die Verkaufsausstellung eine große Auswahl an Orchideen für alle Liebhaber.

Im ehemaligen Schlafsaal der Laienbrüder, in einer vom Team der Gärtner von Fontfroide entworfenen Welt, präsentieren die Aussteller ihre seltensten und außergewöhnlichsten Stücke für eine magische und märchenhafte Show. Eine Jury aus Mitgliedern der Association francophone pour le jugement d’orchidées wird Preise für die schönsten Exemplare verleihen.

Vorführungen, Workshops und Animationen für Groß und Klein vervollständigen diese schöne Blumenveranstaltung.

