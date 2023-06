AÉROCLUB BÉZIERS CAP D’AGDE RD 612 Portiragnes, 30 juin 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Vols de découverte des paysages de l’Ouest Hérault, vus du ciel. Activités assurées par les membres du club.

Vols d’initiation aux côtés d’un instructeur diplômé : découverte du pilotage, commandes en main..

RD 612

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Flights to discover the landscapes of the West Hérault, seen from the sky. Activities provided by the members of the club.

Introductory flights with a qualified instructor: discovery of flying, controls in hand.

Vuelos para descubrir los paisajes del Hérault Oeste, vistos desde el cielo. Actividades ofrecidas por los miembros del club.

Vuelos de iniciación con un instructor cualificado: descubrimiento del vuelo, mandos en mano.

Flüge zur Entdeckung der Landschaften des westlichen Hérault aus der Vogelperspektive. Die Aktivitäten werden von den Mitgliedern des Clubs durchgeführt.

Einführungsflüge an der Seite eines diplomierten Fluglehrers: Entdeckung der Fliegerei, Steuerung in der Hand.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE