Nuit des Musées 2024 à la Caverne du Dragon RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’Évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon Nuit des Musées 2024 à la Caverne du Dragon RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon, 18 mai 2024, Oulches-la-Vallée-Foulon. Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:30:00

fin : 2024-05-18 20:45:00 La Nuit des Musées sur le Chemin des Dames !.

La Nuit des Musées sur le Chemin des Dames !

Une visite spéciale à l’occasion de la Nuit des Musées vous est proposée à la Caverne du Dragon !

Carrière de calcaire avant la Première Guerre mondiale, puis lieu de passage de nombreux soldats de diverses nationalités, la Caverne du Dragon recèle quelques graffitis des hommes qui passèrent dans ce site historique sous le Chemin des Dames. Suivez notre guide à travers l’histoire de la Caverne du Dragon, revue à travers les traces qui émaillent ses murs jusqu’à aujourd’hui ! RV à 19h30 et à 21h à la Caverne du Dragon ! (réservation impérative / durée : 1h15) 0 .

RD 18

Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Autres Code postal 02160 Lieu RD 18 Adresse RD 18 Ville Oulches-la-Vallée-Foulon Departement Aisne Lieu Ville RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Latitude 49.4414332 Longitude 3.73243411 latitude longitude 49.4414332;3.73243411

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches-la-vallee-foulon/