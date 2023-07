ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE « LA CONSTRUCTION DANS L’ANTIQUITE » RD 158 E4 Loupian, 16 septembre 2023, Loupian.

Loupian,Hérault

Découvrez les techniques et outils utilisés par les bâtisseurs gallo-romains. Animé par les Fabri Tignuarii. .

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

RD 158 E4

Loupian 34140 Hérault Occitanie



Discover the techniques and tools used by Gallo-Roman builders. Led by the Fabri Tignuarii.

Descubra las técnicas y herramientas utilizadas por los constructores galo-romanos. Dirigido por los Fabri Tignuarii.

Entdecken Sie die Techniken und Werkzeuge, die von den gallo-römischen Baumeistern verwendet wurden. Animiert von den Fabri Tignuarii.

