RCKNSQT – Rockin'Squat Marseille 13e Arrondissement, 22 avril 2022, Marseille 13e Arrondissement. RCKNSQT – Rockin'Squat Le Moulin 47 Boulevard Perrin

2022-04-22 20:30:00

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement 22 La tournée “Prison Planet” de RCKNSQT (Rockin’ Squat) leader du groupe légendaire Assassin passera par Marseille au Moulin.



[Grande Salle] Retrouvez RCKNSQT (Rockin’ Squat) sur la scène du Moulin le 22 avril. Programme La tournée “Prison Planet” de RCKNSQT (Rockin’ Squat) leader du groupe légendaire Assassin passera par Marseille au Moulin.



