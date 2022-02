RCA #1 : Witchfinder ✘ Wormsand Le Molotov, 19 février 2022, Marseille.

RCA #1 : Witchfinder ✘ Wormsand

Le Molotov, le samedi 19 février à 19:00

Raptus Corpus Attaque #1 Raptus Corpus débarque enfin en ville pour votre plus grand plaisir de Fuzzer Pour la première de RCA, nous vous invitons en compagnie de Witchfinder et Wormsand, pour la plus belle des rentrées Stoner Rock ■ WITCHFINDER (France) – Doom, Stoner, Sludge Après la sortie du premier album S / T «Witchfinder» en mai 2017, Witchfinder a choisi Kozmik Artifactz pour l’édition vinyle sortie courant 2018. Après une tournée française réussie avec Witchthroat Serpent en octobre 2017, ils ont pris la route avec Stonebirds en mai 2018 dans toute la France. Ils ont également partagé la scène avec des groupes célèbres tels que : Red Fang, Corrosion Of Conformity, Mayhem, Mars Red Sky, Dopethrone, Ufomammut, Conan, Monolord, Kadavar… Le deuxième album a été enregistré, mixé et maîtrisé chez Monochrom Studio en Pologne par Satanic Audio en octobre 2018. « Hazy rites » est donc signé par Black Bow Records en 2019 (Conan, Slomatics, Bongripper, Bast, Mammoth Storm). Les thèmes abordés traitent de la culture ésotérique et de l’imagerie du satanisme et des rites en découlant. Le tout est assaisonné par le culte envoûtant du cannabis et des sujets de société qui en traitent. Le son puissant et les riffs malsaints emporte l’auditoire dans une boucle émotionnelle forte dont on a du mal a s’en extirper. Le son de Witchfinder est donc une fusion entre Doom, Stoner et Sludge avec de longues envolées psychédéliques et instrumentales. Ce qui fait l’originalité de celui-ci, c’est que le groupe insère des passages rapides et puissants respectant les codes techniques du Hardcore (breakdown; twosteps, side to sides…). Le chant est tantôt influencé Stoner Doom moderne et tantôt grunge et harmonisé style année 90. Une autre tessiture est explorée également : une voix saturée se rapprochant d’un sludge crasseux et limite blackened. Le son général est lourd, fuzzy, avec de longues leads planantes et de gros riffs pachydermiques. ►[https://www.youtube.com/channel/UC21FaRAayDOAEsDuqK1b8fQ](https://www.youtube.com/channel/UC21FaRAayDOAEsDuqK1b8fQ) ►[https://witchfinder.bandcamp.com/](https://witchfinder.bandcamp.com/) ►[https://www.facebook.com/witchfinderdoom/](https://www.facebook.com/witchfinderdoom/) ►[https://www.instagram.com/witchfinderdoom/?hl=fr](https://www.instagram.com/witchfinderdoom/?hl=fr) ■ WORMSAND (France) – Stoner, Sludge Alors que la lumière bienfaitrice du Soleil diminue au point de disparaître, la vie s’éteint avec elle sur notre planète. L’humanité, coupable d’avoir épuisé les ressources de la Terre se retrouve contrainte à survivre dans un milieu qui lui est maintenant hostile. Wormsand dépeint ainsi la fin de la civilisation humaine, jouant un Stoner/Sludge aux riffs pesants, à la fois hypnotiques et déstabilisants par leurs mises en places rythmiques. À ces sonorités lourdes et fuzzy viennent s’entremêler des passages en son clair qui apportent une ambiance éthérée, voire psychédélique, constituant un puissant contraste. Grâce à une imbrication soigneusement réalisée de ces deux climats, Wormsand parvient à instaurer une atmosphère qui lui est propre, à la fois mélancolique et pessimiste concernant l’avenir de notre espèce. Le chant suit en parallèle ce clair-obscur instillé par la musique avec ce duo de voix aux timbres qui leur sont propres : d’un côté, une voix rauque et puissante, hargneuse, renforçant le bloc monolithique élaboré par les instruments, de l’autre, un chant aérien qui se fait plus mélodique, comme planant au-dessus de la rythmique qui, elle, nous emporte jusqu’aux profondeurs de l’espace. ►Bandcamp (EP) : [https://wormsand.bandcamp.com/](https://wormsand.bandcamp.com/) ►Youtube (Chaine du groupe) : [https://www.youtube.com/channel/UCvccGL8FFspHGqwBv54-Gew](https://www.youtube.com/channel/UCvccGL8FFspHGqwBv54-Gew) ►Youtube (Session Live) : [https://www.youtube.com/watch?v=1m57O7m-ESc&t=329s](https://www.youtube.com/watch?v=1m57O7m-ESc&t=329s) ►Facebook : [https://www.facebook.com/pg/wormsandband/](https://www.facebook.com/pg/wormsandband/) ►Instagram : @wormsandband

8,80€ en pré-vente

♫Stoner, Rock, Doom♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille



2022-02-19T19:00:00 2022-02-19T23:30:00