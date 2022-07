RB Dance Company – Stories, 18 mars 2023, .

RB Dance Company – Stories



2023-03-18 20:30:00 – 2023-03-18

Fondée en 2018 par Romain Rachline Borgeaud, la RB Dance Company a été mise à l’honneur lors de sa participation à l’émission « La France a un incroyable talent ». Une aventure qui a marqué son lancement officiel et lui a ouvert depuis de nombreuses perspectives.

STORIES retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste.

Sur scène, dix artistes interprètent tour à tour les différents personnages de l’intrigue et suivent le destin du protagoniste.

La compagnie allie tradition et modernité en mélangeant les genres et offre aux claquettes une très belle place dans le paysage actuel de la danse et dépoussière l’image de cette discipline.

