Le Facteur Razac-sur-l’Isle, jeudi 22 février 2024.

Le Facteur Razac-sur-l’Isle Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22

Jeudi 22 Février

Dryadalis Compagnie présente LE FACTEUR une comédie écrite et mise en scène par ETIENNE FRADAY

LES MOTS DE L’AUTEUR

Ce projet est né d’histoires que me racontait ma grand-mère. Venant du Périgord, grand

département de la résistance. J’ai toujours baigné dans les vielles histoires de guerre que les

anciens nous transmettaient. C’est pour cela qu’il me tenait à coeur d’écrire cette pièce, une sorte

d’hommage à ma grand-mère et à toutes les personnes ayant connu les heures tristes de l’histoire.

Une phrase prononcée par un témoin de guerre, quand j’étais adolescent m’avait marqué. Elle disait

« Les blessures de la guerre ne se sont ouvertes qu’après la paix ». Cette phrase résonne toujours

en moi et c’est le sujet que je voulais défendre à travers cette pièce, raconter les blessures qui sont

nées après la guerre.

EUR.

Place de la Mairie

Place de la Mairie
Razac-sur-l'Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



