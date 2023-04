Stage de danses traditionnelles & régionales et Bal Espace de rencontre inter-communautaire, 29 avril 2023, Razac-d'Eymet.

Un atelier de danses traditionnelles régionales est organisé par l’association Aimet Trad-Danses. Stage de collectage Quadrille et pprentissage du pas de Bourrée. Le stage sera suivi d’un bal à 21h avec « Les ménétriers de Corrèze » + scène ouverte. Repas tiré du sac et auberge gascone ..

Espace de rencontre inter-communautaire

Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A workshop of traditional regional dances is organized by the association Aimet Trad-Danses. Training course of Quadrille collection and learning of the step of Bourrée. The workshop will be followed by a ball at 9pm with « Les ménétriers de Corrèze » + open stage. Meal drawn from the bag and Gascon inn.

Taller de bailes tradicionales regionales organizado por la asociación Aimet Trad-Danses. Taller de recogida de cuadrillas y aprendizaje del paso Bourrée. El taller irá seguido de un baile a las 21 h con « Les ménétriers de Corrèze » + escenario abierto. Almuerzo de bolsa y posada gascona.

Ein Workshop über traditionelle regionale Tänze wird von der Vereinigung Aimet Trad-Danses organisiert. Der Workshop umfasst die Sammlung von Quadrille und das Erlernen des Bourrée-Schritts. Im Anschluss an den Workshop findet um 21 Uhr ein Ball mit « Les ménétriers de Corrèze » + offene Bühne statt. Essen aus dem Rucksack und Auberge Gascone.

