Rayuela

Rayuela 2021-07-09 – 2021-07-09 Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le maté, un tango lointain, les tilleuls dans les rues de La Plata, l’arôme du jasmin et du café au lait chaque matin. Les biscuits de ma grand-mère et ceux qui ont disparu pendant la dictature militaire. Les souvenirs du passé et du présent lointain. L’Argentine et son histoire, la plus récente bien sûr. Mon histoire.



Tout a commencé quand on m’a encouragé à écrire et à rêver en grand : monter une pièce de théâtre. Une qui parlerait de moi, de Mercedes et de ma famille. Peut-être que ce processus créatif m’aidera à oublier ou à me souvenir avec plus d’intensité. Peut-être que de cette façon, je pourrais faire face à la nostalgie. Peut-être qu’un jour ces mots atteindront cet endroit lointain…



Comme il est difficile de choisir ses souvenirs et ses expériences à raconter. Comme il est difficile de voir de petites histoires dans une grande histoire, dans un grand récit…. Il était une fois…



● Texte et mise en scène : Maria Mercedes de Urraza

● Avec : Emilie Etcheber, Julian Lafuente, Javier Mansbach, Lisa Meriot, Mercedes Perez Lagleyze, Anika Pichon

● Scénographe: Carolina Sugahara

Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master Arts et scènes d’aujourd’hui d’Aix-Marseille Université. Promotion 2021

