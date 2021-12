Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde RAYONNER AVEC LES RUBANS par Aurélien Nadaud ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du lundi 9 mai 2022 au samedi 14 mai 2022 à ChapitÔ

Rayonner avec les rubans ———————— **Fresque & coloriages urbains participatifs** _« Pour moi, transformer la matière de manière illimitée est très important »_ _Vaste programme pour la première semaine de mai !_ **_Aurélien Nadaud_**_,_ artiste plasticien, poète, performeur, scénographe, girondin, bon vivant, connecté au cosmos (ce n’est pas nous qui le disons), accompagnera les habitant·e·s, les passant·e·s du quartier des Terres Neuves à administrer des touches de couleur dans leur quotidien. Tous participeront à poser un autre regard sur notre lieu commun, notre lieu de vie tout en se rencontrant pendant le processus créatif. Au cours des performances-ateliers « Vortex urbain », l’artiste invitera les participant·e·s à se mettre à sa place, à être à l’initiative de la création. La consigne est simple : coller des morceaux de scotch colorés, laisser se créer une forme sous nos yeux et faire appel au lâcher prise, à l’intuition ! 5 jours de création participative où tout le monde est invité à coller sur des murs, du mobilier urbain, un arrêt de tram. 5 jours pour créer quelque chose d’invasif, comme des racines qui prennent vie sous nos yeux. Du 9 au 14 Mai,

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles

