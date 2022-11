Rayonantes Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Rayonantes Brest, 20 décembre 2022, Brest. Rayonantes

Place de la liberté Brest Finistère

2022-12-20 – 2022-12-21 Brest

Finistère La plus petite roue du monde par Monsieur Charly, une roue déjantée.

Parvis du monuments aux morts – place de la Liberté Brest

Brest Finistère