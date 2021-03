Rayon X (annulé) Carré d’argent, 20 mars 2021-20 mars 2021, Pontchâteau.

Rayon X (annulé)

Carré d’argent, le samedi 20 mars à 18:30

### **RAYON X**

_**[théâtre à partir de 8 ans]**_

**Compagnie Bouche Bée**

Bienvenue dans le studio de Radio X ! Pour leur dernière émission réalisée en direct de leur collège, Al, Michel et La Gamine, les trois animateurs de la radio, nous entraînent dans une intrigue digne des meilleurs scénarios de science-fiction. Entre prises de paroles radiophoniques et flash-back qui se rejouent sous nos yeux, on suit avec délectation les aventures de ces trois ados atypiques. L’un est convaincu qu’il existe une vie extraterrestre, l’autre parle aux plantes et le troisième compte à la vitesse de la lumière. Méprisés par les autres collégiens, les trois compères dotés d’une bonne dose de culot et de persévérance uniront leurs talents et leurs différences pour faire changer le regard de leurs détracteurs. Anne Contensou, metteuse en scène et auteure, porte haut et fort l’idée de tolérance et d’acceptation de l’autre dans une mise en scène audacieuse pleine de panache. À savourer en famille !

de 8 à 16€

Trois ados animent le club radio de leur collège : une fille et deux garçons très singuliers qui se posent de grandes questions et détestent ne pas savoir. Leur émission va enfin révéler le réel !

Carré d’argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau Loire-Atlantique



