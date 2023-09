Atelier cirque « Salto » Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 20 mars 2024, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Un après-midi pour découvrir les arts du cirque autour du spectacle Salto.

Échauffement au sol, acrobatie dynamique, techniques de portés, équilibre. Cet atelier animé et encadré par deux acrobates de la compagnie El Nucleo est proposé à tous à partir de 8 ans, sans niveau prérequis..

2024-03-20 14:00:00 fin : 2024-03-20 17:00:00. .

Rayon vert Rue grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



An afternoon to discover the circus arts around the show Salto.

Warming up on the floor, dynamic acrobatics, techniques for carrying and balancing. This workshop, led and supervised by two acrobats from the El Nucleo company, is open to everyone aged 8 and over, with no pre-requisites.

Una tarde para descubrir las artes circenses a partir del espectáculo Salto.

Calentamiento en el suelo, acrobacias dinámicas, técnicas aéreas y equilibrio. Este taller, dirigido y supervisado por dos acróbatas de la compañía El Núcleo, está abierto a todos los públicos a partir de 8 años, sin requisitos previos.

Ein Nachmittag, um die Zirkuskünste rund um die Show Salto zu entdecken.

Aufwärmen am Boden, dynamische Akrobatik, Tragetechniken, Gleichgewicht. Dieser Workshop, der von zwei Akrobaten der Kompanie El Nucleo geleitet und betreut wird, ist für alle ab 8 Jahren geeignet, ohne Vorkenntnisse.

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche