Cirque-création « Salto » Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 19 mars 2024, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

12 acrobates, 12 parcours, 1 chrono… Le but : rester en l’air et voler 10 minutes. Ce défi sera-t-il relevé ? Ou remis en question ? Un challenge qui invite au jeu, à la stratégie et à l’imagination à partir de trampoline, bascules ou barres russes. Nouvelle création de la compagnie rouennaise El Nucleo, Salto est à la fois une expérimentation acrobatique, une étude des inégalités et une ode à l’émancipation. Un spectacle à vivre le cœur bien accroché !

Spectacle programmé dans le cadre du festival SPRING du 13 mars au 21 avril 2024 / Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie

Atelier cirque le 20 mars.

DURÉE 1H15

TARIFS B : 6 à 11€

6 ans +

A 20h au rayon Vert..

2024-03-19 20:00:00 fin : 2024-03-19 . .

Rayon vert Rue grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



12 acrobats, 12 courses, 1 timer? The goal: stay aloft and fly for 10 minutes. Will the challenge be met? Or will it be challenged? A challenge that invites play, strategy and imagination, using trampolines, teeter-totters and Russian bars. A new creation by Rouen-based company El Nucleo, Salto is at once an acrobatic experiment, a study of inequalities and an ode to emancipation. A show to be experienced with the heart firmly in your chest!

Show programmed as part of the SPRING festival from March 13 to April 21, 2024 / Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie

Circus workshop on March 20.

RUNNING TIME 1H15

RATES B: 6 to 11?

6+ years

At 8pm at rayon Vert.

12 acróbatas, 12 recorridos, 1 cronómetro.. El objetivo: mantenerse en el aire y volar durante 10 minutos. ¿Se cumplirá el reto? ¿O será desafiado? Es un reto que requiere juego, estrategia e imaginación, utilizando camas elásticas, balancines y barras de rodillos. Salto, la última creación de la compañía de Ruán El Núcleo, es un experimento acrobático, un estudio de las desigualdades y una oda a la emancipación. Un espectáculo para vivir con el corazón en la boca

Espectáculo programado en el marco del festival SPRING del 13 de marzo al 21 de abril de 2024 / Festival Internacional de Nuevas Formas de Circo de Normandía

Taller de circo el 20 de marzo.

DURACIÓN 1H15

TARIFAS B: de 6 a 11?

a partir de 6 años

A las 20 h en rayon Vert.

12 Akrobaten, 12 Parcours, 1 Timer? Das Ziel: 10 Minuten in der Luft bleiben und fliegen. Wird diese Herausforderung gemeistert? Oder wird sie in Frage gestellt? Eine Herausforderung, die zu Spiel, Strategie und Vorstellungskraft auf Trampolinen, Wippen und russischen Barren einlädt. Salto ist ein akrobatisches Experiment, eine Studie über Ungleichheiten und eine Ode an die Emanzipation. Ein Spektakel, bei dem man das Herz am rechten Fleck haben muss!

Die Aufführung findet im Rahmen des Festivals SPRING vom 13. März bis 21. April 2024 / Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie statt

Zirkusworkshop am 20. März.

DAUER 1 STD. 15 MIN

TARIFE B: 6 bis 11?

6 Jahre +

Um 20 Uhr in der Grünen Abteilung.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche