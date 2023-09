Théâtre-chant « L’Incroyable histoire banale de Madame F. » Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 13 mars 2024, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

L’Incroyable histoire banale de Madame F. est le récit de la vie d’une femme ordinaire, née dans les années 1960 qui, comme tout un chacun et avec courage, a dû faire des choix dans sa vie. Portée par sept voix sur scène dans un décor simplement habité de quelques objets minutieusement choisis, c’est toute la vie d’une femme qui se déroule sous nos yeux sous forme de tableaux. Chansons, récits et dialogues se succèdent pour donner vie à cette Madame F., depuis son enfance au salon de coiffure de sa mère, ses études pour devenir infirmière, son accident de voiture jusqu’à sa grande histoire d’amour avec Monsieur G. Sous ses airs de comédie musicale, cette histoire banale nous emmène avec Madame F. dans le train des petites et grandes émotions, entre rires et larmes !

Au Rayon vert à 20h

Durée estimée 1h15

Tarifs B de 10 à 19 €.

2024-03-13 20:00:00 fin : 2024-03-13 . .

Rayon vert rue de la grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



L’Incroyable histoire banale de Madame F. is the story of an ordinary woman born in the 1960s who, like everyone else, had to make courageous choices in her life. Carried by seven voices on stage, and set off by a few meticulously chosen objects, the life of one woman unfolds before our eyes in a series of tableaux. Songs, stories and dialogue follow one another to bring this Madame F. to life, from her childhood in her mother?s hairdressing salon, her studies to become a nurse, her car accident to her great love affair with Mr. G. With its musical airs, this banal story takes us along with Madame F. on a train of small and big emotions, between laughter and tears!

At Le Rayon vert at 8pm

Estimated running time 1h15

Prices B from 10 to 19 ?

La Incroyable histoire banale de Madame F. es la historia de una mujer corriente nacida en los años 60 que, como todo el mundo, tuvo que tomar valientes decisiones en su vida. Llevada a escena por siete voces en un decorado habitado simplemente por unos pocos objetos meticulosamente elegidos, toda la vida de una mujer se despliega ante nuestros ojos en forma de retablos. Canciones, historias y diálogos se suceden para dar vida a esta Sra. F., desde su infancia en la peluquería de su madre, sus estudios para ser enfermera, su accidente de coche hasta su gran aventura amorosa con el Sr. G. Con su aire de comedia musical, esta historia corriente nos lleva junto a la Sra. F. en un tren de pequeñas y grandes emociones, ¡entre la risa y el llanto!

En el Rayon vert a las 20.00 h

Duración estimada 1h15

Precios B de 10 a 19?

Die unglaubliche banale Geschichte der Frau F. ist die Erzählung des Lebens einer gewöhnlichen Frau, die in den 1960er Jahren geboren wurde und wie jeder andere mutig Entscheidungen in ihrem Leben treffen musste. Getragen von sieben Stimmen auf der Bühne in einem Bühnenbild, das lediglich von einigen sorgfältig ausgewählten Gegenständen bewohnt wird, entfaltet sich vor unseren Augen das ganze Leben einer Frau in Form von Bildern. Lieder, Erzählungen und Dialoge folgen aufeinander, um diese Frau F. zum Leben zu erwecken, von ihrer Kindheit im Friseursalon ihrer Mutter, ihrem Studium, um Krankenschwester zu werden, ihrem Autounfall bis hin zu ihrer großen Liebesgeschichte mit Herrn G. Im Gewand eines Musicals nimmt uns diese banale Geschichte mit auf den Zug der kleinen und großen Emotionen, zwischen Lachen und Weinen!

Im Grünen Strahl um 20 Uhr

Geschätzte Dauer 1 Std. 15 Min

Tarife B von 10 bis 19 ?

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche