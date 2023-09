Musique du monde et lectures « Deleyaman & Maruschka Detmers » Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 4 octobre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Deleyaman, groupe franco-américain fondé par Aret Madilian, et l’actrice Maruschka Detmers donnent un concert-lecture exceptionnel autour de l’essai » Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » de Stig Dagerman. Une heure hypnotique, profonde, viscéralement poétique, durant laquelle, la voix intense de Maruschka Detmers et les chansons du combo forment un moment magique et bouleversant. Une heure qui confirme les liens qui unissent musique et poésie et l’incroyable charisme d’une comédienne lumineuse et d’un groupe plus que jamais essentiel.

Coaccueil avec le Festival Terres de Paroles

A 20h au rayon vert

DURÉE 1H10

TARIFS B : de 10 à 19€

public : 10 ans +.

Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Deleyaman, a Franco-American band founded by Aret Madilian, and actress Maruschka Detmers give an exceptional concert-reading based on Stig Dagerman?s essay « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». A hypnotic, profound, viscerally poetic hour, during which Maruschka Detmers? intense voice and the combo?s songs form a magical, deeply moving moment. An hour that confirms the links between music and poetry, and the incredible charisma of a luminous actress and a band more essential than ever.

Co-hosted with Festival Terres de Paroles

8pm at rayon vert

RUNNING TIME 1H10

RATES B: from 10 to 19?

public: 10 years +

Deleyaman, el grupo franco-americano fundado por Aret Madilian, y la actriz Maruschka Detmers ofrecen un concierto-lectura excepcional basado en el ensayo « Nuestra necesidad de consuelo es imposible de satisfacer » de Stig Dagerman. Una hora hipnótica, profunda, visceralmente poética, en la que la intensa voz de Maruschka Detmers y las canciones del combo conforman un momento mágico y profundamente conmovedor. Una hora que confirma los vínculos entre música y poesía, y el increíble carisma de una actriz luminosa y de un grupo que son más imprescindibles que nunca.

En coorganización con el Festival Terres de Paroles

20:00 h en el rayon vert

DURACIÓN 1H10

TARIFAS B: de 10 a 19?

público: 10 años +

Deleyaman, eine französisch-amerikanische Band, die von Aret Madilian gegründet wurde, und die Schauspielerin Maruschka Detmers veranstalten eine außergewöhnliche Konzertlesung zu Stig Dagermans Essay « Unser Bedürfnis nach Trost ist unmöglich zu sättigen ». Eine hypnotische, tiefgründige und poetische Stunde, in der die intensive Stimme von Maruschka Detmers und die Lieder der Combo einen magischen und überwältigenden Moment bilden. Eine Stunde, die die Verbindung zwischen Musik und Poesie und das unglaubliche Charisma einer leuchtenden Schauspielerin und einer Band, die mehr denn je von Bedeutung ist, bestätigt.

Zusammenarbeit mit dem Festival Terres de Paroles

Um 20 Uhr im Grünen Strahl

DAUER 1 STUNDE 10 MINUTEN

TARIFS B : von 10 bis 19?

publikum: 10 Jahre +

