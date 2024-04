Raynald Colom Trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, mercredi 22 mai 2024.

Le mercredi 22 mai 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz — « À coup sûr Raynald Colom est l’un des trompettistes avec qui il faudra compter ces

prochaines années… » – Lionel Esquenazi, Jazz Magazine

Raynald Colom est considéré comme l’un des meilleurs trompettistes de la scène jazz internationale et comme l’un des précurseurs de la trompette dans le flamenco. Raynald a collaboré avec les plus grands noms du jazz, de la pop et du flamenco, notamment Greg Osby, Nicholas Payton ou David Sánchez.

Il a fait des tournées dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Raynald Colom : trompette

Matteo Bortone : contrebasse

Francesco Ciniglio : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/174

