Raynald Colom à la Petite Halle La Petite Halle Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 21h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le trompettiste, compositeur et producteur multi-primé, franco-catalan Raynald Colom présente son projet : STEEL.

Un changement radical dans le son de Colom, connu pour des albums tels que « Evocation » (Meilleur album de jazz espagnol 2010 par Cuadernos de Jazz) ou « Rise » (album révélation dans Jazz Magazine), offrant un son plus agressif et contemporain infusé de Flamenco, Rock et Black American Music.

Le groupe fait ses débuts au Festival Jazz in Marciac avec les éloges du public et de la presse. Raynald Colom a collaboré avec de grands noms du Jazz, de la Pop et du flamenco : Greg Osby (Banned in London – Whirlwind Records), Nicholas Payton, David Sanchez, Eric Reed, Mulgrew Miller, Al Foster, The Piranha, Chano Dominguez, jusqu’à nommez-en quelques-uns. Des artistes comme Carles Benavent, Luis Salinas Perico Sambeat, Chicuelo et Juan de Juan Duquende ont eu le pour leurs projets. Elle a également participé à la tournée mythique « Clandestino » de Manu Chao.

Avec :

Raynald Colom – trumpet and Fender Rhodes

Richard Sears – piano and keyboards

Julien Herne – electric bass

Francesco Ciniglio – Drums

MC : TBA

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



