À travers son spectacle ” Pécho pour les Nuls “, Raymond FORESTIER se livre. Débordant d’énergie sur scène avec un humour cash et des textes remplis de poésie, Raymond nous fait voyager à travers son univers … sa famille, les sites de rencontre sur Internet … des thèmes d’actualité où son humour touche le public avec son franc parler et une intensité impressionnante sur scène ! Raymond Forestier débute sa carrière dans les années 1990 et participe à de nombreuses émissions télé ou radio comme “ABC” des Nuls, “Sébastien c’est fou !” avec Patrick Sébastien, “Les Grosses têtes”, “Fiesta”, “les coups d’humour”… Ses spectacles permettent à Raymond Forestier de participer à une dizaine de festivals d’humour comme : le festival “Juste pour rire” de Montréal, “La Fureur de rire” de Bobino, L’Open du Rire “Rires et chansons”…

18,50€

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00

