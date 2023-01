Raymonde, ses oies et l’Adour Biarrotte Biarrotte OT Seignanx Biarrotte Catégories d’Évènement: Biarrotte

Landes Biarrotte EUR Dans le cadre de l’exposition itinérante “Adour, d’eau et d’hommes”, une projection du film RAYMONDE, SES OIES ET l’ADOUR, de Sylvie Licard, vous est proposé gratuitement.

Raymonde Dubousquet est une femme hors du commun et ce film est un hommage à sa longue vie de labeur. Gaveuse d’oies, elle donnait aussi un coup de main ou de filet à son mari pêcheur professionnel. La vie exemplaire d’une Landaise de Saubusse sur les bords de l’Adour et les Barthes.

Durée : 52 min.

