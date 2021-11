RAYMOND DEVOS et nous Saint-Valery-sur-Somme, 18 décembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

RAYMOND DEVOS et nous Saint-Valery-sur-Somme

2021-12-18 – 2021-12-18

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

16 16 PRINCE DES MOTS

HUMOUR

à partir de 8 ans

Où est la mer ?

La mer, elle est démontée.

Vous la remontez quand ?

C’est une question de temps.

Moi, je suis ici pour 3 jours.

En trois jours, l’eau a le temps de couler sous le pont…

Raymond Devos, c’est d’abord un ton. Un ton drôlissime qu’il a cueilli dans une conversation dans la rue, puis choisi de décliner à l’infini, pour notre plus grande joie. Son humour est devenu un voyage dans la langue Française, une irrésistible matière à rire. Nous jouons, à deux acteurs, ses sketches indémodables et leur apportons une nouvelle épaisseur. Nous avons choisi tantôt des grands classiques de son répertoire, tantôt des textes méconnus mais ô combien géniaux, pêchés dans son œuvre tellement vaste. Devos, c’est aussi un clown et artiste du music-hall : aussi dans notre spectacle nous rendons hommage à ce poète multi-cartes, grand enfant de la langue, héritier et cousin – tout à la fois – d’Alphonse Allais, de Boris VIan, de Courteline, Dubillard, Chaplin, Maurice Chevalier… Les mots ricochent, virevoltent, nous émeuvent et nous esclaffent. Venez rire de bon cœur, avec tendresse et poésie.

Textes : Raymond Devos

Avec : Yann Palheire et Willy Michardière

Lumières : Antonin Mauduit

Photo Jacky Van Sull

PRINCE DES MOTS

HUMOUR

à partir de 8 ans

Où est la mer ?

La mer, elle est démontée.

Vous la remontez quand ?

C’est une question de temps.

Moi, je suis ici pour 3 jours.

En trois jours, l’eau a le temps de couler sous le pont…

Raymond Devos, c’est d’abord un ton. Un ton drôlissime qu’il a cueilli dans une conversation dans la rue, puis choisi de décliner à l’infini, pour notre plus grande joie. Son humour est devenu un voyage dans la langue Française, une irrésistible matière à rire. Nous jouons, à deux acteurs, ses sketches indémodables et leur apportons une nouvelle épaisseur. Nous avons choisi tantôt des grands classiques de son répertoire, tantôt des textes méconnus mais ô combien géniaux, pêchés dans son œuvre tellement vaste. Devos, c’est aussi un clown et artiste du music-hall : aussi dans notre spectacle nous rendons hommage à ce poète multi-cartes, grand enfant de la langue, héritier et cousin – tout à la fois – d’Alphonse Allais, de Boris VIan, de Courteline, Dubillard, Chaplin, Maurice Chevalier… Les mots ricochent, virevoltent, nous émeuvent et nous esclaffent. Venez rire de bon cœur, avec tendresse et poésie.

Textes : Raymond Devos

Avec : Yann Palheire et Willy Michardière

Lumières : Antonin Mauduit

Photo Jacky Van Sull

+33 6 32 60 16 59 https://www.latroupesoliles.fr/

PRINCE DES MOTS

HUMOUR

à partir de 8 ans

Où est la mer ?

La mer, elle est démontée.

Vous la remontez quand ?

C’est une question de temps.

Moi, je suis ici pour 3 jours.

En trois jours, l’eau a le temps de couler sous le pont…

Raymond Devos, c’est d’abord un ton. Un ton drôlissime qu’il a cueilli dans une conversation dans la rue, puis choisi de décliner à l’infini, pour notre plus grande joie. Son humour est devenu un voyage dans la langue Française, une irrésistible matière à rire. Nous jouons, à deux acteurs, ses sketches indémodables et leur apportons une nouvelle épaisseur. Nous avons choisi tantôt des grands classiques de son répertoire, tantôt des textes méconnus mais ô combien géniaux, pêchés dans son œuvre tellement vaste. Devos, c’est aussi un clown et artiste du music-hall : aussi dans notre spectacle nous rendons hommage à ce poète multi-cartes, grand enfant de la langue, héritier et cousin – tout à la fois – d’Alphonse Allais, de Boris VIan, de Courteline, Dubillard, Chaplin, Maurice Chevalier… Les mots ricochent, virevoltent, nous émeuvent et nous esclaffent. Venez rire de bon cœur, avec tendresse et poésie.

Textes : Raymond Devos

Avec : Yann Palheire et Willy Michardière

Lumières : Antonin Mauduit

Photo Jacky Van Sull

latroupesoliles

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2021-11-27 par