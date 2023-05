Fête Nautique Lac de la Ganne, 10 juin 2023, Rayet.

Des animations gratuites sont au programme, ainsi que des tours en bouée tractée, du tir à l’arc, des balades à poneys… Restauration sur place et repas sur réservation le samedi soir..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Lac de la Ganne

Rayet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free animations are on the program, as well as towed buoy rides, archery, pony rides… Catering on the spot and meal on reservation on Saturday evening.

El programa incluye animaciones gratuitas, paseos en boya remolcada, tiro con arco, paseos en poni… Catering in situ y comida previa reserva el sábado por la noche.

Auf dem Programm stehen kostenlose Animationen sowie Fahrten mit einer gezogenen Boje, Bogenschießen, Ponyreiten usw. Verpflegung vor Ort und Essen auf Vorbestellung am Samstagabend.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides