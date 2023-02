Raye LA CIGALE, 18 novembre 2023, PARIS.

Raye LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00. Tarif : 31.8 à 31.8 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert RAYEQuatre fois nommée aux BRIT awards, RAYE est l’une des artistes les plus streamées du monde avec plus de 2.3 milliards d’écoutes de sa musique. Elle a un single double platine, deux singles d’or et trois singles d’argent à son nom. Elle est également et indéniablement l’une des autrices-compositrices les plus réputées au Royaume-Uni. Ses titres composés ont amassé plus de 3 milliards de streams, RAYE ayant écrit pour certaines des plus grandes pop-stars au monde : John Legend, Elie Goulding, Khalid, David Guetta, Diplo et Beyonce. En 2029, elle a été récompensée par le BMI Impact Award en récompense de sa « vision créative et impact sur le futur de la musique ». RAYE RAYE

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

