La Batterie – Guyancourt, le vendredi 15 avril à 20:30

RAY WILSON De son tube planétaire Inside en passant par Genesis et ses albums solos… La voix de Ray Wilson éclate aux oreilles du grand public en 1994 à travers l'imparable tube Inside (Stiltskin) qui culminera en haut des charts (et sera utilisé dans la pub Levi's). Ray Wilson devient le 3ème chanteur de GENESIS après Peter Gabriel et Phil Collins en 1997. Il enregistre plusieurs albums solo remarquables. Son nouvel album sort en septembre 2021. Avec son groupe, Ray joue ses tubes, ceux de Genesis et des pépites d'une très riche carrière. MOLLY PEPPER (1ère partie) Le projet Molly Pepper … une alliance punk / rock / électro entre 3 personnalités qui ont toutes surfées dans le monde de l'image et de la musique. Une rencontre presque fortuite entre Jean Bocheux (artiste polymorphe, réalisateur de clips, peintre, artiste contemporain, compositeur, réalisateur de courts‐métrages ou de publicités internationales, Sandrine Quétier (comédienne, journaliste et animatrice à la télévision) et François Pavan (guitariste rock : Trisomie21, MyPark, Valoy, Spaghetti25c, Hatt, compositeur pour le cinéma, la télévision et la publicité). Le Rock & Roll comme pont entre leurs différents univers, la liberté est le principal moteur du groupe : liberté de faire s'épanouir toutes leurs influences, liberté de moderniser un son « garage » et liberté de ne surtout rien s'interdire. Les beats électro flirtent avec des sonorités hip‐hop, guitares cinglantes, synthés psychés, le tout enveloppé par la voix grave et envoûtante de Sandrine Quétier.

A partir de 8,50€

Concert / rock

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:30:00