RAY WILSON Le Forum – La Grande Salle Vaureal, jeudi 21 novembre 2024.

Placement libre assis-debout. Place assise non garantie.Ancien chanteur du groupe de rock légendaire Genesis, Ray Wilson sera en concert au Forum de Vauréal le Jeudi 21 Novembre ! Il jouera ses compositions et des titres du répertoire de Genesis.En mai 1994, Stiltskin, dont Ray Wilson comme leader, est classé numéro 1 des charts britanniques et atteint le top 10 européen avec leur premier album Inside ,Depuis lors, Ray a passé 30 ans à publier de la musique et à effectuer de nombreuses tournées au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Sud.En tant que chanteur principal du groupe de rock légendaire Genesis, il a écrit et joué sur l’album Calling All Stations , numéro 2 au Royaume-Uni et en Allemagne en 1997.Pendant cette période, Ray est également apparu en tant que chanteur invité avec le supergroupe de rock The Scorpions pour leur album Moment of Glory , et s’est produit en live avec le Berlin Philharmonic Orchestra pour le lancement de l’Expo 2000.Depuis plus de 20 ans, Ray a sorti 15 albums solo et s’est produit à travers l’Europe et l’Amérique du Sud, donnant régulièrement plus de 100 concerts par an.En 2024, Ray rejoindra le légendaire guitariste Steve Hackett pour la deuxième fois au Royal Albert Hall et continuera à jouer de nombreux autres concerts à guichets fermés à travers l’Europe.La carrière solo de Ray a débuté en 2002, avec 12 concerts acoustiques à guichets fermés au Edinburgh International Festival , où il a également interprété des chansons de son premier album solo Change sorti en 2003. Ce fut le début d’une carrière très satisfaisante pour Ray, gardant le contrôle de son propre destin en jouant des milliers de concerts.En plus de tourner constamment, Ray a collaboré avec des artistes incroyables de tous horizons, notamment Armin van Buuren, Steve Hackett, Turntablerocker, RPWL, Scorpions et Patrycja Markowska.Le dernier album de Ray, The Weight of Man , considéré par beaucoup comme son meilleur album à ce jour, est sorti en 2021, 5 ans après les célèbres Song For A Friend et Makes Me Think Of Home , tous deux sortis en 2016.

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-11-21 à 20:30

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95