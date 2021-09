Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône, Ray-sur-Saône RAY-VELATION : Visite guidée costumée Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ray-sur-Saône

RAY-VELATION : Visite guidée costumée Château de Ray-sur-Saône, 18 septembre 2021, Ray-sur-Saône. RAY-VELATION : Visite guidée costumée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Ray-sur-Saône

Visite à travers le regard d’un personnage (fictif), témoin vivant de cette traversée du siècle ! Des destructions aux reconstructions, quelles ont été les évolutions du château du XVIIème siècle à aujourd’hui ? Quels sont les enjeux de ces travaux entrepris à travers le temps ? Découvrez l’histoire de ce château et de ses occupants au cours d’une visite du rez-de-chaussée du château !

Inscription à l’accueil

Découvrez l’histoire de la reconstruction du château au long du 18e siècle ! Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ray-sur-Saône Autres Lieu Château de Ray-sur-Saône Adresse Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ville Ray-sur-Saône lieuville Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône