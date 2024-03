RAY MEE & Alex GEUS: LONG TIME GONE Club 27 Marseille, vendredi 22 mars 2024.

RAY MEE & Alex GEUS: LONG TIME GONE ♫FOLK♫ Vendredi 22 mars, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle : 10 €

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Concert Acoustique LONG TIME GONE Ray Mee & Alexandre GEUS avec une légende de la scène marseillaise Monsieur Michel AMADEI à l’harmonica !

RAY MEE & Alex GEUS, deux guitaristes chanteurs nous emmèneront sur les chemins de la Folk Music, de Los Angeles à New York et Londres mais aussi à Nashville terre de la Country Music, Neil YOUNG, Cat STEVENS, Bob DYLAN, CS&N, America, John DENVER et James TAYLOR.

➡️ Amis musiciens, vous pourrez rejoindre Ray Mee et Alexandre sur scène (après leur set) si le cœur vous en dit !

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations (par SMS) au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

⚠️ Sans réservation pour ceux qui souhaitent uniquement assister au concert

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

