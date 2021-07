Paris New Morning Paris Ray Lema New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ray Lema New Morning, 30 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Hommage à Franco Luambo Makiadi / On entre KO, on sort OK Ray Lema rend hommage au Sorcier de la guitare congolaise, Franco Luambo Makiadi , lors d’un concert enregistré en live à Kinshasa. Il présentera son concert au New Morning entouré de ses complices Ballou Canta et Fredy Massamba au chant, ainsi que de la fine fleur des musiciens de l’afro-jazz pour la rythmique, Michel Alibo à la basse, Dharil Esso à la batterie, Rodriguez Vangama à la guitare, le tout pimenté par une section de cuivre endiablée avec irving Acao au sax, Sylvain Gontard à la trompette et Michael Joussein au trombone. Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

4 : Château d’Eau (161m) 4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (415m)

Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210930-5356-ray-lema.html Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-30T20:00:00+02:00_2021-09-30T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris